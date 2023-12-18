В Астраханской области 17 декабря водитель въехал в дерево и скончался

Вечером 17 декабря на территории Володарского района Астраханской области 35-летний астраханец, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за нарушение установленного скоростного режима, управляя автомобилем Тойота Камри с установленными на задней оси "летними" шинами, .
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