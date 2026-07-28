Страна и люди
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Страна и люди

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TotalEnergies получит выгоду от послабления санкций против России

TotalEnergies получит выгоду от послабления санкций против России

Она сможет продолжать продавать газ азиатским клиентам с проекта «Ямал СПГ» в Сибири, пишет FT. Москва считает санкции незаконнымиФото: Jonas Roosens / Keystone Press Agency / Global Look Press Война санкцийФранцузская энергетическая группа TotalEnergies, одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира, выиграет от решения Европейского союза ослабить санкции в отношении российского сжиженного природного газа (СПГ).

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