TotalEnergies получит выгоду от послабления санкций против России

Она сможет продолжать продавать газ азиатским клиентам с проекта «Ямал СПГ» в Сибири, пишет FT. Москва считает санкции незаконнымиФото: Jonas Roosens / Keystone Press Agency / Global Look Press Война санкцийФранцузская энергетическая группа TotalEnergies, одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира, выиграет от решения Европейского союза ослабить санкции в отношении российского сжиженного природного газа (СПГ).