Слава Богу, что не додумалась в этом году поехать в Абхазию. Была там осенью 2022 года в гостевом доме армянской семьи.
Два слова про Абхазию
Комментарии
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Валентин Поляков
Это об Абхазии или о Грузии? Или об обеих? А ручку к чемодану проще приделать, чем сделать весь чемодан...
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11 час.
Viktor Tumpurov
Спросил.абхазца,почему.у.вас.все.слоаа.начинаются.с..а.-.а.х..й.его.знает.
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11 час.
Анатолий Кузнецов
в самую точку. Дармоеды сплошь. В эйфории раздолбали все сами, а восстанавливать оказалось некому. Пусть дальше долбают...
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3 час.
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