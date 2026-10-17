Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Школы сами устанавливают время начала уроков с учетом предложений родителей, начала светового дня и других условий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СМИ: у россиян ло...
- Путин призвал укр...
- Фарид Абдулганиев...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым