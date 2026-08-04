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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батраков – фанатам «Локо»: «Сегодня очередной отвратительный первый тайм, мы понимаем. Второй – другое отношение команды. Мы стараемся выжать все из себя, чтобы радовать вас»

Полузащитник «Локомотива»  Алексей Батраков обратился с речью к болельщикам после поражения от ЦСКА (1:1, пенальти – 4:5) в 1-м туре группового этапа FONBET Кубка России.

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