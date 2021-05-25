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Прошел школу ненависти: как Протасевич участвовал в войне в Донбассе за «Азов»

Прошел школу ненависти: как Протасевич участвовал в войне в Донбассе за «Азов»

В Сети начали появляться интересные подробности из биографии основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

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кормчий
Сейчас этот херой ,наматывает сопли на кулак и поёт соловьём, сдавая подельников . Кто не верит- идите в КГБ РБ .
Александр Рус
надеюсь,этот ублюдок сдохнет....но пусть комитет расследует минский теракт...казнили двух пацанов...а они это сделали?или тот,кто шел на место теракта,с преемником,когда там еще трупы лежали?
Владимир Витковский
На дыбе это существо запоет и сдаст остальную мразоту, только успевай ловить и давить !!!
Россиянин
Он и без всякой дыбы все расскажет.
Владимир Витковский
Это должно быть примером для парашки-хряка, шута-сморчка, лягнивбока, бледной с косой, ляшки, клички, трупчинки, березе\ для этого- только береза\ и прочей уркомрази...
Владимир Витковский
Дыба и хорошее отношение эффективнее, чем просто хорошее отношение, очень эффективно освежает память, а из этого существа много чего вытянут...
Олег Тузовский
В Белоруссии вроде бы не отменяли смертную казнь, я за смертную казнь для этого ублюдка, США бы его уничтожили за совокупные преступления перед человечеством
Галина Орленко
Ему грозит 15 лет всего-то.А жаль очень
Россиянин
Пусть сначала все расскажет. Самая интересная информация, это его контакты в России и Белоруссии.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
ВЫ поддерживаете теракт!!!???
Владимир Витковский
Существует два мнения- мнение РОССИИ и неверное,мнение подпиндосников. как и пиндосов, никого не интересует !!!
Елена Бреслова
Казнить, нельзя помиловать!
Жастлек Жакупов
Запятая на месте👍👍👍!!!
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
ВЫ поддерживаете теракт!!!???
Олег Щепанов
Еще тот подонок!Конечно его надо засадить на 15 лет ...пусть посидит...
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
ВЫ поддерживаете теракт!!!???
Pilot
Казнить гниду.
78 78
Показательно судить ублюдка и назначить максималку, вплоть до вышки. А он, чтобы ее избежать - запоет от страха как соловей и расскажет о всех своих подельниках! Которых, тоже надо будет потом уничтожить. Думаю, что у бацьки теперь, хватит ума, не превращать суд над такими выродками в либерально-гуманное шоу...
Геннадий Хрипунов
Если этот пидор и шлюха пиндоско-гей-европейская и воевал, как он этим кичится в 2014 -15 году, то даже, когда он выйдет, если конечно его посадят, то я считаю, что каждый Российский Гражданин имеет право его уничтожить физически.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Вы дурачек? РБ оочень много ГСМ продала хохлам,сделанным из халявной российской нефти. и кто еть ху?
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
В СССР борьба с империалистическим Западом была лишь способом заработать капитал и встретить безбедную старость на том самом империалистическом Западе. Точно так же и на современной России, все крикуны, призывающие беспощадно бороться с гейропой и пиндоссией, уже давно свили там уютные гнездышки.
grainvn
К стенке выродка!
Александр Ман
ЭТОГО ГАДЕНЫША НЕЛЬЗЯ ПРОЩАТЬ!!! МРАЗЬ!!! ТОЛЬКО РАССТРЕЛЯТЬ!!! А ЕГО РОДИТЕЛЕЙ НУЖНО ПРОСТО ОТПРАВИТЬ НА ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ!!! ПУСТЬ ОТРАБОТАЮТ ЗА ГАДЕНЫША!!!!!!!!
Александр Рус
и лукаша заодно...ведь с его подачи все эти ублюдки вылезли....а как он сам перед западом стоял раком?переобулась падаль....но я ему не верю
АЛЕКСЕЙ
туда же и бабушку с продедушкой
Альбина Колесникова
Вот такая молодая тварь выращенная западом живёт и существует на виду у всех и такую поросль надо не садить её надо уничтожать с корнем.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
не уж лучше этих Деньги «Роскосмоса» улетели в Гонконг Установлено, как похитили и отмыли более миллиарда рублей, выделенных на модуль, еще не запущенный к МКС
Леонид
Потому пиндосы и всполошились...гаденыш запоет о том, что знает и не знает.
Vasily Golov
Роману пришла пора ответить за преступления против Белоруссии и ДНР.Думаю,что будет совместный суд по комплексу преступления.Батальон Азов мимо не пройдет.
Томара Тычкова
фашист протасевич- враг не только Белоруссии, но и России. Очень хорошо, что его арестовали. Надеюсь, что его осудят за измену Родине и фашистскую идеологию.
Владимир Витковский
Главное, жестоко наказать, в назидание подобным анальным...
Надежда Захарова
вот гад какой, на висельницу его
Владимир Витковский
Этот иудушка уверенно движется в этом направлении, но, сначала, должен всех сдать...
anatolijs petrovs
В камеру лет на 25 с ДУНЕЙ КУЛАКОВОЙ.
Лидия Березовская (Абраменко)
Чтобы еще его и кормить? Нет это - биомусор.....
Viliam Bakos
Сволочь !
Лидия Березовская (Абраменко)
Гаденыш......Человека из него уже не получится!
Вячеслав Воломатов
Обидно будет, если этого УРОДА в скором времени отпустят на свободу.
Владимир Витковский
С 17 этажа- лети , петушара...
Николай Викторович Карташев
Этого выродка нужно колоть по полной программе.Его хозяева прерасно знают,что он их всех сдаст с потрохами,поэтому и подняли такой хай.Если бы он не был НАТОвским агентом,такой же,как и навальный,то никто бы и не знал про него,ну сняли с рейса и сняли,разве мало,кого снимают,сколько таких случаев?
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
А ничего что властями РБ был совершен акт терроризма?И РБ скрывает преступников обьявленных в розыск Интерполом?*
Владимир Витковский
А с кастрюлепеодобным органом дружить не пробовало?
Николай Викторович Карташев
Эту новость Вам сообщили в Госдепе или ЦРУ США?
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Новость выступление депутата ЕР в думе. Кретины умейте держать нос по ветру!
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов о Лукашенко: «Я этого лукашиста вообще не воспринимаю как человека, потому что он столько раз поворачивался к нам одним местом, когда ему денег не давали, и обзывал всяко разно. <...> Я не считаю его ни президентом, ни нормальным человеком»
Роман Романов
И что? От этого он сразу перестал быть президентом Белоруссии? Для Руки Израиля, не хочу делать тебе комплименты, скажу просто - туповат. Евреи они вроде бы как бы умнее немного... Может ты та рука, которая не от туда растет?
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов о Лукашенко: «Я этого лукашиста вообще не воспринимаю как человека, потому что он столько раз поворачивался к нам одним местом, когда ему денег не давали, и обзывал всяко разно. <...> Я не считаю его ни президентом, ни нормальным человеком» Читай дурак между строк...если поможет
Роман Романов
Блин, ну ты индивид... Между строк ничего не написано, там междустрочный пробел. Если ты что-то там разглядел, тебе срочно нужно к психиатру, это дело запускать нельзя.
Николай Викторович Карташев
А кто такой Иванов? Это его личное мнение,а не мнение народа Беларуси.И насчёт его депутатства?Что он хорошего сделал будучи депутатом,хоть в Думе,хоть в Курской обл,которую он представляет.Нажимать кнопки большого ума не нужно.
Николай Викторович Карташев
Нос по ветру держат Кретины евреи,а мы Русские привыкли к справедливости,соболезнованию близким,да и врагам тоже, в ВОВ это было доказано не раз,мы всем стремимся оказать какую то помощь,а нам Русским многие ли страны оказали какую нибудь помощь? Так что уж Вы сами держите свой нос по ветру,а мы уж разберёмся сами,что нам делать.
Валерий Валериев
Босяк немерено накосил под вышку. Думаю, в нашем следственном комитете не один том про его"содеянный" прошнурован, и ждал, и ждал. Дождались! А там не только про тренировки, но и про мародёрство, насилие, убийство детей и женщин. Он может надеяться только на своем детальную исповедь. Только тогда Лукашенко его может пожалеть. Хотя заслужил быть повешенной публично, на драной верёвке на площади Незалежности.
Ostapkovich Petro
Зачем на драной? Верёвка должна быть качественной
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
А то что Лукашенко ГСМ хохлам продал сделанных из халявной российской нефти -это как?
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
а то что законы не имеют обратной силы ,это как?
Анатолий Лановой
Ваше отродье Гитлера к власти привело, и как?
Николай Викторович Карташев
Да нет,исповедь этому проходимцу уже вряд ли поможет,у него один выход,это смертный приговор.
konstantinos параскевопулос
Суд открытый, смертная казнь через хорошую веревку.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
В РБ такие дела секретят!
Валерий Валериев
этому придурку надо бы показывать что люди, от имени которых он разбойничал, желает ему. Он конечно не поумнеет, на как то его надо хотя бы морально наказать. Ведь мерзавца не повесят, не расстреляют. Вот увидите какой вой поднимет отечественная либеральная шваль, какую они чистую слезинку по "невинно потрагивавшему" будут проливать. мамаша уже оповестила, он ангел не замаранный. Ладно маме простим, маме свой даже выродок роднее, она мать, а вот шушера первопрестольная, они такую насочинят. Пора эту шваль если к стенке не ставит, то хотя бы открыто сказать что это была очень прилично проведённая операция, что они не смогут спокойно доживать в американских бомжатниках. Рано, или поздно, но спросим за содеянное ими сегодня, и даже за содеянное предками в приснопамятные 90-е. Это неоднократно было доказано историей и народными поговорками типа сколько бы верёвке не...... и.т.д.
Александр Рус
многие тут хвалят лукаша-пидараса....а вы,ублюдки,не слышали как он гитлера хвалил,как называл жителей Донбасса?как он вас готов был продать пиндосам?понравились финики его или креветки?так он такой смелый только потому,что Россия под боком....наберите в ютубе-лукашенко на пляже Венесуэлы....разве такое может сделать президент страны????только этот ублюдок на такое способен...полюбуйтесь и на это
Александр Рус
Виктор Бегеба
и вообще то ,я больше украинец , чем Белорус. А сей час получил от хохлобадеров шило в одно место . вот так - украинец- .
Александр Рус
а я-русский,живу в Белоруссии,женат на украинке...вот скажи-кто я?????готов рвать ублюдков,которые забыли нашу историю и продались западу
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
хорошие парни белоруские земли продают китайцам и арабам
Александр Рус
ты кто такой?откуда?надо помочь арабам поставить вас в стойло,паскуды неблагодарные...арабы вас приютили,землю дали,а вы охамели в корень!
Александр Рус
смеетесь над укропедерастами,что они выкопали Черное море?посмотрите чему учат наших детей...
valentina sergeeva
Допустили всяко-разных гуру-козлов в огороды. Сколько ж выродков-то развелось с попустительством и с толерантностью....
Сан Саныч
Одним словом - гаденыш. Молодая, но ранняя нацистская личинка. Таких только давить, безжалостно и неустанно.
Michael Lee
Это война. Взят язык. Сам пришел. Снят с неба. Сознается, сотрудничает. Что не так?
Василий Целовальников
Молодцы, беларуссы!!!
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
АГЛ не белорус!
Лаврентий Палыч Берия
Батька очень грубо и профессионально его выцепил, сейчас запад на него всех собак навешает. Но очень надеюсь, что хлопчика там утилизируют, ему светит вышка в Белоруссии за его художества.
Владимир Витковский
А оно что-то другое заслужило?
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Граждане РФ! Называйте все своими именами! Диктатор сошел с ума(, с помощью фальсификаций захватил власть ещё на 6 срок, по его указанию избивали, задерживали людей, были убиты, также судьбы многих людей не известны. По его указанию задержаны и посажены все альтернативные кандидаты. Он и сейчас задерживает и сажает людей не объясняя по каким причинам. Не покрывайте и не защищайте последнего диктатора Европы! Он должен быть срочно привлечен к ответственности. Он ненавидит свой народ! И даже не скрывает, выходя с автоматом( мне просто страшно с этим неадекватном человеком жить в моей стране
Лаврентий Палыч Берия
Вы лучше с сов ими арабами разбирайтесь и верните им их землю!
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Вы что здесь ополоумели!!!????Был совершен акт международного терроризма!!!
Александр Рус
ты это пиндосам не говорил?
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
при чем здесь пиндосы? ах да Эт они боинг построили...
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Видящий глаза увидит ,мозги поймет .дурак ни когда
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Александр Рус
я не про самолет говорил,а про международный терроризм!
Роман Романов
Тебе то, что переживать? Ну не пе поймешь и что? В первый раз что ли? Ведь живешь же без мозгов и ничего, даже вот картиночки научился вставлять. Так что не переживай, все у тебя будет хорошо. Никто твой самолет не посалит и тебя никто не арестует.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
так ить эт вы про себю?
Роман Романов
Перехвалил я тебя.
Владимир Витковский
Самокритика на высшем уровне, зачем скрывать- видно по тебе...
Владимир Витковский
Дерьмо, обычно, смывают в унитаз или в выгребную яму...
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Новость выступление депутата ЕР в думе. Кретины умейте держать нос по ветру!
Владимир Балаев
Попался гад. Теперь его нужно показательно наказать, чтоб другим не повадно было.
Борис Осипов
Скоро запоет соловьем...
Марина Захарова
Это не комментарии здесь((, проплаченные троллебасы(( сколько ненависти- жуть! Мне даже страшно представить, что пришлось пережить пассажирам того самолёта, когда под конвоем Мига и озвученной угрозой ‘мины на борту’ пилот вынужден был совершить посадку... Так бы маньяков и педофилов отслеживали и ловили бы- мир был бы гораздо безопаснее!!
Роман Романов
Марина, а столько пришлось пережить жителям Донбасса, когда эта зайка пушистая по его полям, с автоматом скакала?
Марина Захарова
А у нас есть неопровержимые доказательства?? Мусор из сети не считается. А при чём здесь неповинные пассажиры????
Владимир Витковский
Тать дикое животное, все было сделано правильно, только так можно к этой категории дерьма относится...
Владимир Витковский
С кем Вы спорите, оно из троллей, на миску баланды зарабатывает...
Роман Романов
Мусор из сети - это фото с личной страницы этого зайчика? Тогда выходит что он сам мусор из сети.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов в эфире «Эха Москвы» о Лукашенко: «Это загнанное в угол животное, которое обзывает всех крысами, а сам выползает из вертолета с автоматом без рожка. Все, кто служил в армии, ржали со смеху. Вояка нашелся!»
Борис Виленский
Пожизненное, раз нет смертной казни.
юрий козлов
В виде исключения можно и повесить
Владимир Витковский
... нужно...
Александр Токмаков
В общем-то ничего нового, тридцать серебренников делают своё дело.

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