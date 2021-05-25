Прошел школу ненависти: как Протасевич участвовал в войне в Донбассе за «Азов»

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаПрошел школу ненависти: как Протасевич участвовал в войне в Донбассе за «Азов» В Сети начали появляться интересные подробности из биографии основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.Вернуться к статье11334НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькормчийСейчас этот херой ,наматывает сопли на кулак и поёт соловьём, сдавая подельников . Кто не верит- идите в КГБ РБ .Александр Руснадеюсь,этот ублюдок сдохнет....но пусть комитет расследует минский теракт...казнили двух пацанов...а они это сделали?или тот,кто шел на место теракта,с преемником,когда там еще трупы лежали?ВВВладимир ВитковскийНа дыбе это существо запоет и сдаст остальную мразоту, только успевай ловить и давить !!!РоссиянинОн и без всякой дыбы все расскажет.ВВВладимир ВитковскийЭто должно быть примером для парашки-хряка, шута-сморчка, лягнивбока, бледной с косой, ляшки, клички, трупчинки, березе\ для этого- только береза\ и прочей уркомрази...ВВВладимир ВитковскийДыба и хорошее отношение эффективнее, чем просто хорошее отношение, очень эффективно освежает память, а из этого существа много чего вытянут...Олег ТузовскийВ Белоруссии вроде бы не отменяли смертную казнь, я за смертную казнь для этого ублюдка, США бы его уничтожили за совокупные преступления перед человечествомГалина ОрленкоЕму грозит 15 лет всего-то.А жаль оченьРоссиянинПусть сначала все расскажет. Самая интересная информация, это его контакты в России и Белоруссии.ИИЗРАЭЛЬХЭНДСВЫ поддерживаете теракт!!!???ВВВладимир ВитковскийСуществует два мнения- мнение РОССИИ и неверное,мнение подпиндосников. как и пиндосов, никого не интересует !!!ЕБЕлена БресловаКазнить, нельзя помиловать!Жастлек ЖакуповЗапятая на месте👍👍👍!!!ИИЗРАЭЛЬХЭНДСВЫ поддерживаете теракт!!!???Олег ЩепановЕще тот подонок!Конечно его надо засадить на 15 лет ...пусть посидит...ИИЗРАЭЛЬХЭНДСВЫ поддерживаете теракт!!!???PPilotКазнить гниду.7778 78Показательно судить ублюдка и назначить максималку, вплоть до вышки. А он, чтобы ее избежать - запоет от страха как соловей и расскажет о всех своих подельниках! Которых, тоже надо будет потом уничтожить. Думаю, что у бацьки теперь, хватит ума, не превращать суд над такими выродками в либерально-гуманное шоу...Геннадий ХрипуновЕсли этот пидор и шлюха пиндоско-гей-европейская и воевал, как он этим кичится в 2014 -15 году, то даже, когда он выйдет, если конечно его посадят, то я считаю, что каждый Российский Гражданин имеет право его уничтожить физически.ИИЗРАЭЛЬХЭНДСВы дурачек? РБ оочень много ГСМ продала хохлам,сделанным из халявной российской нефти. и кто еть ху?ИИЗРАЭЛЬХЭНДСВ СССР борьба с империалистическим Западом была лишь способом заработать капитал и встретить безбедную старость на том самом империалистическом Западе. Точно так же и на современной России, все крикуны, призывающие беспощадно бороться с гейропой и пиндоссией, уже давно свили там уютные гнездышки.GgrainvnК стенке выродка!Александр МанЭТОГО ГАДЕНЫША НЕЛЬЗЯ ПРОЩАТЬ!!! МРАЗЬ!!! ТОЛЬКО РАССТРЕЛЯТЬ!!! А ЕГО РОДИТЕЛЕЙ НУЖНО ПРОСТО ОТПРАВИТЬ НА ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ!!! ПУСТЬ ОТРАБОТАЮТ ЗА ГАДЕНЫША!!!!!!!!Александр Руси лукаша заодно...ведь с его подачи все эти ублюдки вылезли....а как он сам перед западом стоял раком?переобулась падаль....но я ему не верюАЛЕКСЕЙтуда же и бабушку с продедушкойАльбина КолесниковаВот такая молодая тварь выращенная западом живёт и существует на виду у всех и такую поросль надо не садить её надо уничтожать с корнем.ИИЗРАЭЛЬХЭНДСне уж лучше этих Деньги «Роскосмоса» улетели в Гонконг Установлено, как похитили и отмыли более миллиарда рублей, выделенных на модуль, еще не запущенный к МКСЛеонидПотому пиндосы и всполошились...гаденыш запоет о том, что знает и не знает.VGVasily GolovРоману пришла пора ответить за преступления против Белоруссии и ДНР.Думаю,что будет совместный суд по комплексу преступления.Батальон Азов мимо не пройдет.Томара Тычковафашист протасевич- враг не только Белоруссии, но и России. Очень хорошо, что его арестовали. Надеюсь, что его осудят за измену Родине и фашистскую идеологию.ВВВладимир ВитковскийГлавное, жестоко наказать, в назидание подобным анальным...Надежда Захаровавот гад какой, на висельницу егоВВВладимир ВитковскийЭтот иудушка уверенно движется в этом направлении, но, сначала, должен всех сдать...anatolijs petrovsВ камеру лет на 25 с ДУНЕЙ КУЛАКОВОЙ.Лидия Березовская (Абраменко)Чтобы еще его и кормить? Нет это - биомусор.....Viliam BakosСволочь !Лидия Березовская (Абраменко)Гаденыш......Человека из него уже не получится!Вячеслав ВоломатовОбидно будет, если этого УРОДА в скором времени отпустят на свободу.ВВВладимир ВитковскийС 17 этажа- лети , петушара...Николай Викторович КарташевЭтого выродка нужно колоть по полной программе.Его хозяева прерасно знают,что он их всех сдаст с потрохами,поэтому и подняли такой хай.Если бы он не был НАТОвским агентом,такой же,как и навальный,то никто бы и не знал про него,ну сняли с рейса и сняли,разве мало,кого снимают,сколько таких случаев?ИИЗРАЭЛЬХЭНДСА ничего что властями РБ был совершен акт терроризма?И РБ скрывает преступников обьявленных в розыск Интерполом?*ВВВладимир ВитковскийА с кастрюлепеодобным органом дружить не пробовало?Николай Викторович КарташевЭту новость Вам сообщили в Госдепе или ЦРУ США?ИИЗРАЭЛЬХЭНДСНовость выступление депутата ЕР в думе. Кретины умейте держать нос по ветру!ИИЗРАЭЛЬХЭНДСДепутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов о Лукашенко: «Я этого лукашиста вообще не воспринимаю как человека, потому что он столько раз поворачивался к нам одним местом, когда ему денег не давали, и обзывал всяко разно. <...> Я не считаю его ни президентом, ни нормальным человеком»Роман РомановИ что? От этого он сразу перестал быть президентом Белоруссии? Для Руки Израиля, не хочу делать тебе комплименты, скажу просто - туповат. Евреи они вроде бы как бы умнее немного... Может ты та рука, которая не от туда растет?ИИЗРАЭЛЬХЭНДСДепутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов о Лукашенко: «Я этого лукашиста вообще не воспринимаю как человека, потому что он столько раз поворачивался к нам одним местом, когда ему денег не давали, и обзывал всяко разно. <...> Я не считаю его ни президентом, ни нормальным человеком» Читай дурак между строк...если поможетРоман РомановБлин, ну ты индивид... Между строк ничего не написано, там междустрочный пробел. Если ты что-то там разглядел, тебе срочно нужно к психиатру, это дело запускать нельзя.Николай Викторович КарташевА кто такой Иванов? Это его личное мнение,а не мнение народа Беларуси.И насчёт его депутатства?Что он хорошего сделал будучи депутатом,хоть в Думе,хоть в Курской обл,которую он представляет.Нажимать кнопки большого ума не нужно.Николай Викторович КарташевНос по ветру держат Кретины евреи,а мы Русские привыкли к справедливости,соболезнованию близким,да и врагам тоже, в ВОВ это было доказано не раз,мы всем стремимся оказать какую то помощь,а нам Русским многие ли страны оказали какую нибудь помощь? Так что уж Вы сами держите свой нос по ветру,а мы уж разберёмся сами,что нам делать.ВВВалерий ВалериевБосяк немерено накосил под вышку. Думаю, в нашем следственном комитете не один том про его"содеянный" прошнурован, и ждал, и ждал. Дождались! А там не только про тренировки, но и про мародёрство, насилие, убийство детей и женщин. Он может надеяться только на своем детальную исповедь. Только тогда Лукашенко его может пожалеть. Хотя заслужил быть повешенной публично, на драной верёвке на площади Незалежности.Ostapkovich PetroЗачем на драной? Верёвка должна быть качественнойИИЗРАЭЛЬХЭНДСА то что Лукашенко ГСМ хохлам продал сделанных из халявной российской нефти -это как?ИИЗРАЭЛЬХЭНДСа то что законы не имеют обратной силы ,это как?Анатолий ЛановойВаше отродье Гитлера к власти привело, и как?Николай Викторович КарташевДа нет,исповедь этому проходимцу уже вряд ли поможет,у него один выход,это смертный приговор.konstantinos параскевопулосСуд открытый, смертная казнь через хорошую веревку.ИИЗРАЭЛЬХЭНДСВ РБ такие дела секретят!ВВВалерий Валериевэтому придурку надо бы показывать что люди, от имени которых он разбойничал, желает ему. Он конечно не поумнеет, на как то его надо хотя бы морально наказать. Ведь мерзавца не повесят, не расстреляют. Вот увидите какой вой поднимет отечественная либеральная шваль, какую они чистую слезинку по "невинно потрагивавшему" будут проливать. мамаша уже оповестила, он ангел не замаранный. Ладно маме простим, маме свой даже выродок роднее, она мать, а вот шушера первопрестольная, они такую насочинят. Пора эту шваль если к стенке не ставит, то хотя бы открыто сказать что это была очень прилично проведённая операция, что они не смогут спокойно доживать в американских бомжатниках. Рано, или поздно, но спросим за содеянное ими сегодня, и даже за содеянное предками в приснопамятные 90-е. Это неоднократно было доказано историей и народными поговорками типа сколько бы верёвке не...... и.т.д.Александр Русмногие тут хвалят лукаша-пидараса....а вы,ублюдки,не слышали как он гитлера хвалил,как называл жителей Донбасса?как он вас готов был продать пиндосам?понравились финики его или креветки?так он такой смелый только потому,что Россия под боком....наберите в ютубе-лукашенко на пляже Венесуэлы....разве такое может сделать президент страны????только этот ублюдок на такое способен...полюбуйтесь и на этоАлександр РусВиктор Бегебаи вообще то ,я больше украинец , чем Белорус. А сей час получил от хохлобадеров шило в одно место . вот так - украинец- .Александр Руса я-русский,живу в Белоруссии,женат на украинке...вот скажи-кто я?????готов рвать ублюдков,которые забыли нашу историю и продались западуИИЗРАЭЛЬХЭНДСхорошие парни белоруские земли продают китайцам и арабамАлександр Русты кто такой?откуда?надо помочь арабам поставить вас в стойло,паскуды неблагодарные...арабы вас приютили,землю дали,а вы охамели в корень!Александр Руссмеетесь над укропедерастами,что они выкопали Черное море?посмотрите чему учат наших детей...valentina sergeevaДопустили всяко-разных гуру-козлов в огороды. Сколько ж выродков-то развелось с попустительством и с толерантностью....Сан СанычОдним словом - гаденыш. Молодая, но ранняя нацистская личинка. Таких только давить, безжалостно и неустанно.MLMichael LeeЭто война. Взят язык. Сам пришел. Снят с неба. Сознается, сотрудничает. Что не так?Василий ЦеловальниковМолодцы, беларуссы!!!ИИЗРАЭЛЬХЭНДСАГЛ не белорус!Лаврентий Палыч БерияБатька очень грубо и профессионально его выцепил, сейчас запад на него всех собак навешает. Но очень надеюсь, что хлопчика там утилизируют, ему светит вышка в Белоруссии за его художества.ВВВладимир ВитковскийА оно что-то другое заслужило?ИИЗРАЭЛЬХЭНДСГраждане РФ! Называйте все своими именами! Диктатор сошел с ума(, с помощью фальсификаций захватил власть ещё на 6 срок, по его указанию избивали, задерживали людей, были убиты, также судьбы многих людей не известны. По его указанию задержаны и посажены все альтернативные кандидаты. Он и сейчас задерживает и сажает людей не объясняя по каким причинам. Не покрывайте и не защищайте последнего диктатора Европы! Он должен быть срочно привлечен к ответственности. Он ненавидит свой народ! И даже не скрывает, выходя с автоматом( мне просто страшно с этим неадекватном человеком жить в моей странеЛаврентий Палыч БерияВы лучше с сов ими арабами разбирайтесь и верните им их землю!ИИЗРАЭЛЬХЭНДСВы что здесь ополоумели!!!????Был совершен акт международного терроризма!!!Александр Русты это пиндосам не говорил?ИИЗРАЭЛЬХЭНДСпри чем здесь пиндосы? ах да Эт они боинг построили...ИИЗРАЭЛЬХЭНДСВидящий глаза увидит ,мозги поймет .дурак ни когдаИИЗРАЭЛЬХЭНДСАлександр Руся не про самолет говорил,а про международный терроризм!Роман РомановТебе то, что переживать? Ну не пе поймешь и что? В первый раз что ли? Ведь живешь же без мозгов и ничего, даже вот картиночки научился вставлять. Так что не переживай, все у тебя будет хорошо. Никто твой самолет не посалит и тебя никто не арестует.ИИЗРАЭЛЬХЭНДСтак ить эт вы про себю?Роман РомановПерехвалил я тебя.ВВВладимир ВитковскийСамокритика на высшем уровне, зачем скрывать- видно по тебе...ВВВладимир ВитковскийДерьмо, обычно, смывают в унитаз или в выгребную яму...ИИЗРАЭЛЬХЭНДСНовость выступление депутата ЕР в думе. Кретины умейте держать нос по ветру!Владимир БалаевПопался гад. Теперь его нужно показательно наказать, чтоб другим не повадно было.БОБорис ОсиповСкоро запоет соловьем...МЗМарина ЗахароваЭто не комментарии здесь((, проплаченные троллебасы(( сколько ненависти- жуть! Мне даже страшно представить, что пришлось пережить пассажирам того самолёта, когда под конвоем Мига и озвученной угрозой ‘мины на борту’ пилот вынужден был совершить посадку... Так бы маньяков и педофилов отслеживали и ловили бы- мир был бы гораздо безопаснее!!Роман РомановМарина, а столько пришлось пережить жителям Донбасса, когда эта зайка пушистая по его полям, с автоматом скакала?МЗМарина ЗахароваА у нас есть неопровержимые доказательства?? Мусор из сети не считается. А при чём здесь неповинные пассажиры????ВВВладимир ВитковскийТать дикое животное, все было сделано правильно, только так можно к этой категории дерьма относится...ВВВладимир ВитковскийС кем Вы спорите, оно из троллей, на миску баланды зарабатывает...Роман РомановМусор из сети - это фото с личной страницы этого зайчика? Тогда выходит что он сам мусор из сети.ИИЗРАЭЛЬХЭНДСДепутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов в эфире «Эха Москвы» о Лукашенко: «Это загнанное в угол животное, которое обзывает всех крысами, а сам выползает из вертолета с автоматом без рожка. Все, кто служил в армии, ржали со смеху. Вояка нашелся!»Борис ВиленскийПожизненное, раз нет смертной казни.юрий козловВ виде исключения можно и повеситьВВВладимир Витковский... нужно...Александр ТокмаковВ общем-то ничего нового, тридцать серебренников делают своё дело.Комментировать
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