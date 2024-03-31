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Меликов: Террористов в Дагестане нашли из-за усиления безопасности после теракта в «Крокуса»

Меликов: Террористов в Дагестане нашли из-за усиления безопасности после теракта в «Крокуса»

Террористы в Дагестане, которых удалось задержать в результате проведенной контртеррористической операции в Каспийске и Махачкале, были обнаружены за счет усиления безопасности, которое было введено по всей стране после теракта, произошедшего в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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