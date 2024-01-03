В Московском совете ветеранов поддержали решение Путина участвовать в выборах

Выборы пройдут уже в наступившем году Сегодня о своей позиции заявили ветераны Москвы. Они выступили в поддержку Владимира Путина для участия в выборах главы государства Так, подпись в поддержку действующего президента России поставил председатель Московского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Георгий Пашков, выяснили журналисты АГН «Москва».