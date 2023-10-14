Paramount поддержала Израиль и пожертвовала один миллион

Одна из крупнейших голливудских студий Paramount заявила о солидарности с Израилем и всем “еврейским Сообществом” на фоне очередного обострения палестино-израильского конфликта и решила пожертвовать средства благотворительным организациям, помогающим решать гуманитарные проблемы.