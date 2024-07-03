Первый конгрессмен-демократ Доггетт публично призвал Байдена уйти в отставку

Член палаты представителей США Ллойд Доггетт (демократ от Техаса) стал первым членом Демократической партии в конгрессе, публично призвавшим президента страны Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов 2024 года после провала на дебатах с оппонентом Дональдом Трампом.
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