Первый конгрессмен-демократ Доггетт публично призвал Байдена уйти в отставку

Член палаты представителей США Ллойд Доггетт (демократ от Техаса) стал первым членом Демократической партии в конгрессе, публично призвавшим президента страны Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов 2024 года после провала на дебатах с оппонентом Дональдом Трампом.