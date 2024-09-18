В США полицейский скопировал со смартфона интимные фото задержанной

В Соединенных Штатах женщина обратилась в суд на правоохранительные органы населенного пункта Флориссент в Миссури из-за сотрудника, который отправил её интимные фотографии во время ознакомления с документами.
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