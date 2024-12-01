Снайпер ВСУ застрелил отца и ранил бабушку из Дзержинска

Семья, которой удалось переселиться из Дзержинска (украинское название – Торецк), рассказала корреспонденту "Известий" Сергею Прудникову, как спасалась от боевиков ВСУ и как украинский снайпер застрелил отца двоих детей и ранил бабушку.
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