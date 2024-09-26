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Царьград

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Алаудинов сделал предсказание Зеленскому: придётся капитулировать

Алаудинов сделал предсказание Зеленскому: придётся капитулировать

Генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о ситуации на фронте и заявил, что при такой же ситуации в дальнейшем у украинского президента останется только один вариант — капитуляция.

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