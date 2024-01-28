«Газпром нефть» сохранит объем инвестиций в 2024 году на уровне 2023 года, пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявления главы компании Александра Дюкова, которые он сделал в кулуарах выставки «Россия» на ВДНХ.
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