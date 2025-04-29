В результате авиаудара США по центру содержания под стражей погибли десятки мигрантов

Йеменские повстанцы-хуситы пообещали продолжить атаки в Красном и Аравийском морях спустя несколько часов после того, как в результате предполагаемого удара США по ополченцам погибли десятки африканских мигрантов.
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