Интерес к мемкоину Bonk (BONK) снижается после 1000-процентного роста в прошлом году

За последнюю неделю мемкоин BONK вырос на 3,9%, а за последний год — на впечатляющие 1011%. Эта криптовалюта, основанная на Solana, в последнее время привлекла больше внимания инвесторов, чем ее аналоги Shiba Inu и Dogecoin.
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