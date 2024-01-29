Интерес к мемкоину Bonk (BONK) снижается после 1000-процентного роста в прошлом году

За последнюю неделю мемкоин BONK вырос на 3,9%, а за последний год — на впечатляющие 1011%. Эта криптовалюта, основанная на Solana, в последнее время привлекла больше внимания инвесторов, чем ее аналоги Shiba Inu и Dogecoin.