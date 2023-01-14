Уютный монохромный дизайн питерских апартаментов на Невском проспекте

Талантливый дизайнер Наталья Попандопуло кардинально преобразила интерьер двухкомнатной квартиры под сдачу в аренду в Санкт-Петербурге.
Полезные советы и секреты на все случаи жизни363 подписчика
Популярные статьи
- "Не надо протирать пыль сверху шкафов". Соседка подсказала: за 7 минут убрать "самый верх" можно без лишней физкультуры
- Натерла плиту вазелином по совету сестры. Простой и бюджетный трюк от нагара и липкого жира
- Крохотная квартира на 28,4м² c обворожительным интерьером и грамотной организацией пространства
Свежие комментарии