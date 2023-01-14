Уютный монохромный дизайн питерских апартаментов на Невском проспекте

Уютный монохромный дизайн питерских апартаментов на Невском проспекте

Талантливый дизайнер Наталья Попандопуло кардинально преобразила интерьер двухкомнатной квартиры под сдачу в аренду в Санкт-Петербурге.

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