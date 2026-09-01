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Пятый канал

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Многополярность в тренде: на саммите ШОС обсудили, каким будет мир после глобальных потрясений

Многополярность в тренде: на саммите ШОС обсудили, каким будет мир после глобальных потрясений

Бишкек сегодня превратился в место, где решают, каким будет мир после глобальных потрясений. Лидеры стран ШОС обсудили безопасность, расчеты в национальных валютах, роль ООН.

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