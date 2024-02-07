Байден проигнорировал «вызов» Трампа

Президент Байден проигнорировал требование «немедленно» провести дебаты с ним от человека, которого он победил в 2020 году и надеется снова встретиться на всеобщих выборах 2024 года, бывшего президента Дональда Трампа.
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