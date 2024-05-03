Минцифры пересмотрит критерии государственности информсистем. Чтобы ускорить цифровизацию

Минцифры доработает критерии отнесения информационных систем к государственным с целью повышения эффективности и связности информатизации правительстваКак сообщает «Коммерсантъ», ведомство подготовило поправки к закону ФЗ-149 об информации и статье 15 ФЗ-44 о госзакупках — они регламентируют создание и последующий учет государственных информсистем, конкретизируют виды ИС и то, какие из них могут считаться государственными — для прозрачного учета и бюджетных трат.