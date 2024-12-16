«Никакого прекращения огня, пока Путин чувствует себя победителем» – полковник США. Прекращение огня невозможно, пока Россия выступает в роли победителя, и не соглашается отдать Украине все новые территории.
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