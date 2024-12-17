Адвокат Людмила Айвар: молодежь не нужно завлекать в брак получением выгоды

Не нужно обещать молодежи материальные выгоды за вступление в брак, потому что после получения выгоды такие семьи распадаются, считает председатель Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар.
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