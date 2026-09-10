Украина очевидным образом занимается провокациями и продолжит это делать, чтобы вовлечь в вооруженный конфликт с Россией страны Запада.
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