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ИА Регнум

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Песков: Киев пытается устраивать провокации, угрозы самолету Зеленского не было

Песков: Киев пытается устраивать провокации, угрозы самолету Зеленского не было

Украина очевидным образом занимается провокациями и продолжит это делать, чтобы вовлечь в вооруженный конфликт с Россией страны Запада.

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