Сотовых операторов будут штрафовать за пропуск звонков мошенников

Банки также могут обязать возмещать финансовые потери россиян Операторы мобильной связи должны не допускать звонков абонентам с подменных номеров, а если они не передадут информацию о подозрительном вызове банку, в результате чего человек потеряет деньги, оператора могут обязать возместить пострадавшему ущерб.
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