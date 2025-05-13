Сотовых операторов будут штрафовать за пропуск звонков мошенников

Банки также могут обязать возмещать финансовые потери россиян Операторы мобильной связи должны не допускать звонков абонентам с подменных номеров, а если они не передадут информацию о подозрительном вызове банку, в результате чего человек потеряет деньги, оператора могут обязать возместить пострадавшему ущерб.