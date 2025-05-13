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Петербургский дневник

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Сотовых операторов будут штрафовать за пропуск звонков мошенников

Сотовых операторов будут штрафовать за пропуск звонков мошенников

Банки также могут обязать возмещать финансовые потери россиян Операторы мобильной связи должны не допускать звонков абонентам с подменных номеров, а если они не передадут информацию о подозрительном вызове банку, в результате чего человек потеряет деньги, оператора могут обязать возместить пострадавшему ущерб.

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