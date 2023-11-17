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Asia Times: Зеленский хочет арестовать Залужного

Asia Times: Зеленский хочет арестовать Залужного

Глава киевского режима Владимир Зеленский подготавливает арест главнокомандующего Вооруженных ил Украины Валери Залужного, заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times.

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