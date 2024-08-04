Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Для чего карандаш вставлять в дрель, а на лампочку надевать бутылку: 10 хитростей домашних мастеров-гениев

Для чего карандаш вставлять в дрель, а на лампочку надевать бутылку: 10 хитростей домашних мастеров-гениев

Последнее время все чаще и чаще замечаю, что моя супруга пользуется различными жизненными хитростями, которые значительно упрощают ей ряд домашних забот, Зачем карандаш вставлять в дрель, а пластиковую бутылку надевать на лампочку (Дрель-шуруповерт Starwind DS-13-18B) и я подумал, ведь на самом деле и у меня таких уловок немало, так что ловите подборку! Рубашку можно разгладить, повесив на плечики в ванной комнате, предварительно включив горячую воду Признаюсь честно, гладить вещи – это не самое мое любимое занятие, обычно этим процессом занимается жена, но она не всегда бывает на месте, но опрятно выглядеть все же хочется, так что делать? Гладить рубашку утюгом не всегда предоставляется возможным, т.

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