Проведённый Вооружёнными силами Российской Федерации при помощи боевых дронов атакующий манёвр, целью которой оказалась энергетическая инфраструктура в различных подконтрольных нацистским формированиям киевского режима населённых пунктах, привела к нарушению подачи энергии.
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