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Регион 29

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61% компаний Архангельска не обращают внимания на причину увольнения

61% компаний Архангельска не обращают внимания на причину увольнения

По данным SuperJob, 67% жителей города в последний раз увольнялись по собственному желанию, еще 16% — по соглашению сторон.

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