В «Динамо» подтвердили, что «Болонья» должна бонус за Моро после победы в Кубке Италии

— Летом 23-го года «Динамо» продало в «Болонью» Моро, и на днях эта команда выиграла Кубок Италии. По моей информации, «Динамо» за это получит бонус в 500 тысяч евро.
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