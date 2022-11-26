В украинской прессе размышляют о причинах эффективности тактики группы Вагнера

Давление группы Вагнера на линии фронта не ослабевает, что периодически приводит к успехам. Об этом написал главред издания «Цензор» (заблокировано в РФ) Юрий Бутусов, анализируя особенности тактики российской ЧВК «Вагнер» под Бахмутом (Артёмовском) и Соледаром на Донбассе, ссылаясь на документы, которые военнослужащие ВСУ якобы нашли у якобы убитого командира «вагнеровцев».
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