Памфилова заявила о гибели двух человек при атаке БПЛА на автобус в Херсонской области

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли в результате атаки беспилотника на гражданский автобус в Херсонской области, одной из погибших оказалась член участковой избирательной комиссии.
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