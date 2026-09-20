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ТАСС

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Памфилова заявила о гибели двух человек при атаке БПЛА на автобус в Херсонской области

Памфилова заявила о гибели двух человек при атаке БПЛА на автобус в Херсонской области

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли в результате атаки беспилотника на гражданский автобус в Херсонской области, одной из погибших оказалась член участковой избирательной комиссии.

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