Altera официально объявляет о независимости от Intel

На этой неделе компания Altera официально подняла флаг с собственным именем возле своей штаб-квартиры в Сан-Хосе (Калифорния), ознаменовав тем самым свое отделение от Intel и превращение в независимую компанию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии