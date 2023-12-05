Бригада спецназначения Fulger: более трех десятилетий успешных миссий

Бригада специального назначения "Fulger", элитное подразделение Генерального инспектората полиции (ГИП), отмечает сегодня свое 32-летие, в течение которого тысячи миссий были успешно выполнены с преданностью, профессионализмом, соблюдением закона и понятия чести.
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