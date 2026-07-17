Удары по Киеву и Одессе 17 июля: Минобороны России раскрыло детали и список целей

Список пораженных 17 июля объектов в Киеве и Одессе опубликовало Минобороны России.Министерство обороны Российской Федерации обнародовало перечень целей в Киеве и Одесской области, поражённых в ходе ночной массированной атаки.
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