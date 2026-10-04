Сколько будет стоить утильсбор на мощные иномарки с 2027 года

С 1 января 2027 года в России начнется очередной плановый этап индексации утилизационного сбора. Минпромторг утвердил график повышения ставок еще в 2024 году, и грядущие изменения увеличат коэффициенты на 10–20 процентов в зависимости от категории транспорта.