Полумарафон «Большая Волга» собрал 1,5 тысячи участников в Дубне

Четвертый старт летнего сезона проекта «Суперлига Подмосковья» состоялся в Дубне. Полумарафон «Большая Волга» объединил 1500 участников, о чем рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
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