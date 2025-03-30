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Хозяин думал, что навсегда потерял в пожаре своего кота… Но потом увидел ЭТОТ ролик!

В 2 часа ночи жители города Санта-Роза получили предупреждение о пожаре. Эд Ратлиф, которому уже 68 лет, очень хорошо помнит тот день, ведь тогда он решил, что навсегда распрощался со своим домашним котом… «У нас было секунд 30 или около того, чтобы выскочить из домов.

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