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«Коммерсантъ»: Bosch продает два своих завода под Санкт-Петербургом из-за санкций ЕС

Российская структура немецкого производителя техники Bosch «БСХ Бытовые приборы» ищет покупателя на свои российские заводы.

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