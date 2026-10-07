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«Это провал» – подумал Ханнинг»: в Германии разгорелся крупный шпионский скандал из-за задержания экс-главы разведслужбы ФРГ

«Это провал» – подумал Ханнинг»: в Германии разгорелся крупный шпионский скандал из-за задержания экс-главы разведслужбы ФРГ

  Аугуста Ханнинга обвиняют в разглашении государственной тайны, государственной измене и шпионаже в пользу иностранного государства.

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