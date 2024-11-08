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Царьград

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Вулкан Шивелуч ночью после извержения выбросил пепел на Камчатке

Вулкан Шивелуч ночью после извержения выбросил пепел на Камчатке

На Камчатке утром 8 ноября из-за ночного выброса пепла из вулкана Шивелуч на территории поселка Усть-Камчатск и села Крутоберегово осели мелкиечастички пепла в виде пыли.

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