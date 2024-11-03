Улыбающийся Павел Дуров снялся с возлюбленной на фоне Эйфелевой башни

Новая спутница миллиардера Юлия Вавилова опубликовала совместное фото в личном блоге. Павел Дуров с новой возлюбленной Социальные сетиЛетом этого года благодаря Ирине Болгар стало известно о том, что основатель Telegram Павел Дуров состоял с ней в отношениях в течение 10 лет и имеет с ней троих общих детей.