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Петербургский дневник

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Следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемого в убийстве женщины на Можайской улице

Следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемого в убийстве женщины на Можайской улице

Жертве нанесли три удара молотком Следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемого за убийство женщины в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

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