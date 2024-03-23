Театр абсурда
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Театр абсурда

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Стали известны личности подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» (5 фото)

Стали известны личности подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» (5 фото)

  Стали известны личности подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» Baza сообщила о личностях четырех подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Стали известны личности четырех из шести подозреваемых в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

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Комментарии
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Андрей
&quot;Глава Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников доложил российскому президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, причастных к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сегодня сообщили в Кремле. Отмечается, что в том числе пойманы все 4 террориста, которые непосредственно участвовали в нападении. Сейчас идет работа по выявлению пособников по делу об атаке.&quot;
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