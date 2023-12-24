Для учащихся в Петербурге студентов из Мариуполя организовали встречу с Машковым

Актёр поделился со студентами своим опытом и организовал для них небольшой мастер-класс. Для студентов из Мариуполя, которые сейчас учатся в институте Сценических Искусств на Моховой, организовали встречу с актёром Владимиром Машковым в театре Олега Табакова в Москве.