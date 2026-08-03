Полицейские Краснодарского края по горячим следам задержали жителя Адыгеи, похитившего около 18 млн рублей из салона автомобиля

В полицию с сообщением о краже обратился житель Краснодара. Заявитель пояснил, что на автозаправочной станции в станице Кущевской из автомобиля такси, на котором он передвигался, пропал рюкзак с денежными средствами в сумме около 18 млн рублей.
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