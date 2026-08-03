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Происшествия

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Полицейские Краснодарского края по горячим следам задержали жителя Адыгеи, похитившего около 18 млн рублей из салона автомобиля

Полицейские Краснодарского края по горячим следам задержали жителя Адыгеи, похитившего около 18 млн рублей из салона автомобиля

В полицию с сообщением о краже обратился житель Краснодара. Заявитель пояснил, что на автозаправочной станции в станице Кущевской из автомобиля такси, на котором он передвигался, пропал рюкзак с денежными средствами в сумме около 18 млн рублей.

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