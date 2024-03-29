Мать террориста из "Крокуса" выставила русским циничное требование. И опозорила семью ещё больше

Денис Зарюгин

Замечательно, значит русского мальчишку в 18 лет только за то, что книжку сжёг пытали в СИЗО и потом дали реальный срок на чёрной зоне, а мигранта в 19 лет за зверское убийство женщин и детей помиловать и отпустить?! Если эти люди делают такие заявления, значит они не без оснований считают, что в российском правосудии такое вполне возможно, настолько оно прогнило, как и вся остальная вертикаль власти.