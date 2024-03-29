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Мать террориста из "Крокуса" выставила русским циничное требование. И опозорила семью ещё больше

Мать террориста из "Крокуса" выставила русским циничное требование. И опозорила семью ещё больше

Мать террориста Мухаммадсобира Файзова* просит помиловать и отпустить её сына, который зверски убивал невинных людей в "Крокусе".

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Комментарии
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Денис Зарюгин
Замечательно, значит русского мальчишку в 18 лет только за то, что книжку сжёг пытали в СИЗО и потом дали реальный срок на чёрной зоне, а мигранта в 19 лет за зверское убийство женщин и детей помиловать и отпустить?! Если эти люди делают такие заявления, значит они не без оснований считают, что в российском правосудии такое вполне возможно, настолько оно прогнило, как и вся остальная вертикаль власти.
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А соседи соседей соседей соседей не страдают?
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