Мать террориста Мухаммадсобира Файзова* просит помиловать и отпустить её сына, который зверски убивал невинных людей в "Крокусе".
Мать террориста из "Крокуса" выставила русским циничное требование. И опозорила семью ещё больше
Комментарии
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Денис Зарюгин
Замечательно, значит русского мальчишку в 18 лет только за то, что книжку сжёг пытали в СИЗО и потом дали реальный срок на чёрной зоне, а мигранта в 19 лет за зверское убийство женщин и детей помиловать и отпустить?! Если эти люди делают такие заявления, значит они не без оснований считают, что в российском правосудии такое вполне возможно, настолько оно прогнило, как и вся остальная вертикаль власти.
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8 час.
СА
Сергей Андросов
А соседи соседей соседей соседей не страдают?
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6 час.
ИП
Игорь Петров
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47 мин.
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