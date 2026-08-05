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Московский комсомолец в Израиле

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Более 31 тысячи израильтян за сутки подключили защиту от мошенничества при продаже авто

Более 31 тысячи израильтян за сутки подключили защиту от мошенничества при продаже авто

Новый цифровой сервис Минтранса Израиля, блокирующий передачу права собственности на автомобиль через почтовые отделения, вызвал рекордный отклик: за первые 24 часа более 31 000 владельцев авто активировали защиту, что свидетельствует о высоком спросе на современные инструменты безопасности и доверии к цифровым решениям .

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