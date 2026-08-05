Более 31 тысячи израильтян за сутки подключили защиту от мошенничества при продаже авто

Новый цифровой сервис Минтранса Израиля, блокирующий передачу права собственности на автомобиль через почтовые отделения, вызвал рекордный отклик: за первые 24 часа более 31 000 владельцев авто активировали защиту, что свидетельствует о высоком спросе на современные инструменты безопасности и доверии к цифровым решениям .