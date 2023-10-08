Дмитрий Денисов попросил калужан сообщать о холодных батареях в УК и ГЖИ

Глава Калуги Дмитрий Денисов продолжает держать на контроле ситуацию с началом отопительного сезона. На уходящей неделе в Калуге запустили все котельные, задвижки открыты, тепло должно поступать в жилые дома.
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