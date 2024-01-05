В Госдуме предложили изменить налоговый вычет для российских семей

Налоговый вычет для российских семей нужно рассчитывать на базе прожиточного минимума. Об этом сообщается в предложении, направленном на имя главы правительства РФ Михаилу Мишустину заместителем председателя комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой.