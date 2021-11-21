Премьер-министр Польши не исключил закрытия границы с Белоруссией

Власти Польши не исключают закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса, а также серьёзных экономических санкций против Минска, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.
Власти Польши не исключают закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса, а также серьёзных экономических санкций против Минска, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.
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